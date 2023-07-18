В Омске водитель иномарки с табличкой «мафия невесты» вместо госномера пойдет под суд

Фото: Госавтоинспекция.

В Омске сотрудники ГИБДД установили личность водителя иномарки, разъезжавшего с табличкой «мафия невесты» вместо госномера.

Правоохранители не оценили оригинальность 52-летнего омича и завели на него административное дело производство по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ («Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными»).

Омичу грозит либо штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Какое наказание получить водитель, будет решать суд.

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