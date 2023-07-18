В Омске к середине августа восстановят кровлю горевшей пятиэтажки на бульваре Победы

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В доме № 3 по бульвару Победы стартовали работы по восстановлению кровли, пострадавшей при пожаре в ночь с 15 на 16 июля. Завершить их планируют к середине августа.

Подрядчик в лице ООО «СКР Лидер» в понедельник, 17 июля, демонтировал поврежденную кровлю, а сегодня уже приступил к восстановительным работам. Примечательно, что в 2018 году крышу дома уже ремонтировали в ходе капитального ремонта.

Напомним, пожар в пятиэтажном доме по бульвару Победы произошел в ночь с 15 на 16 июля. По информации ГУ МЧС по Омской области, тогда из горящего дома были эвакуированы 60 человек, еще 3 были спасены пожарно-спасательными подразделениями. Согласно данным мэрии, всего в 64 квартирах пятиэтажки прописаны 148 человек, из них 26 — дети. Для жителей дома был организован пункт временного размещения в гимназии № 115. В нем разместились 7 человек. Остальные переночевали у родственников. Часть жителей уже вернулись в свои квартиры. В понедельник, 17 июля, в доме восстановили подачу газа и света. Со стороны региональных властей погорельцам была обещана материальная помощь. На данный момент документы на выплаты от минтруда Омской области оформили жители 15 квартир, еще в 12 квартирах от помощи отказались. Работа с другими жильцами горевшей пятиэтажки продолжается, в частности, идут поиски тех, кого не было дома во время пожара.

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