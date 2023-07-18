В Омске представили 3D-модель поликлиники, которую построят в поселке Восточный

Фото: пресс-служба минстроя Омской области.

В Омске представили проект поликники для поселка Восточный, разработанный в виде 3D-модели. Это позволит исключить ошибки при подготовке проектной документации и минимизирует затраты при строительстве.

— Авторы проекта – институт ООО «Горпроект» и IT-компания BIM-Cluster – включили в информационную модель поликлиники взаимосвязанные сведения, документы и материалы об объекте капитального строительства, сформированные на этапах выполнения инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, — рассказали пресс-службе минстроя Омской области.

Фото: пресс-служба минстроя Омской области.

Сейчас 3D-проект медкомплекса «Взрослая поликлиника - детская поликлиника» в поселке Восточный (официальное название — бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская больница №2») проходит госэкспертизу.

Отметим, новая поликлиника со взрослым и детским отделениями, которые смогут принимать до 250 и 60 пациентов в смену соответственно, будет построена в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области» нацпроекта «Здравоохранение». Здание медучреждения возведут в границах улицах 4-й Железнодорожной – 3-й Железнодорожной – 19-й Рабочей в Октябрьском округе. Строительством по заказу БУОО «Омскоблстройзаказчик» займется компания ООО «ИКГ-Транс».

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