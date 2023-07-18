Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омской области сегодня вечером, 18 июля, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. По информации Обь-Иртышского УГМС, в западной половине региона местами ожидаются кратковременные дожди с грозой и штормовой ветер с порывами до 21 м/с. Непогода сохранится местами и 19 июля. В отдельных районах днем возможны дожди, гроза, порывистый ветер и град.

ГУ МЧС России по Омской области рекомендует жителям региона во время сильного ветра избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи, а также иных шатких конструкций. Кроме того, не стоит парковать автомобили около упомянутых объектов. Во время крупного града следует по возможности не выходить из дома, а также держаться подальше от окон при нахождении в помещении.

При возникновении происшествий и ЧС омичей просят сообщать о них по телефону 101.

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