Жители села под Омском вынуждены жить в аварийных домах

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Прокуратура Таврического района обязала через суд обязала администрацию Ленинского сельского поселения создать маневренный жилищный фонд для расселения жителей аварийных домов.

Ранее в ходе проверки надзорное ведомство установило, что на территории населенного пункта находятся несколько жилых домов, признанных аварийными и подлежащими расселению. Однако маневренного фонда, куда можно было переселить жильцов таких домов, попросту нет.

Ранее в этом году прокуратура уже вносила представление сельской администрации, однако чиновники никаких мер не приняли, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Тогда ведомство обратилось с иском в суд.

Таврический районный суд встал на сторону прокуратуры и обязал орган местного самоуправления создать на территории населенного пункта маневренный жилищный фонд.

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