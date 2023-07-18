В Омске к 5 годам колонии приговорили младшего сержанта, сбежавшего из части в отпуск

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор младшему сержанту Максиму П., который покинул самовольно воинскую часть, чтобы отдохнуть.

— Военнослужащий с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от исполнения своих служебных обязанностей и провести время по своему усмотрению, 7 ноября 2022 года без уважительных причин самовольно оставил воинскую часть, расположенную в городе Омске, и стал проживать в этом же городе, проводя время по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Нашли сбежавшего на отдых военнослужащего спустя полгода — 4 апреля 2023 года. Его задержали и доставили в военную комендатуру.

Суд приговорил младшего сержанта к 5 годам колонии общего режима. В законную силу решение суда еще не вступило.

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