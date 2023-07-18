В Омской области с начала 2023 года от укусов клещей пострадали 3340 человек

Как отмечают в Роспотребнадзоре, количество пострадавших от укусов клещей, что не превышает среднемноголетних значений. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омской области с начала весны 2023 года жертвами клещей стали 3340 человек, среди них 945 — дети.

— В лабораториях были исследованы 98 % клещей снятых с людей снятых с людей на зараженность вирусом клещевого энцефалита, из них зараженных – 1,9 %; боррелиями – 14,1 %, возбудителями эрлихиоза – 1,7 %, анаплазмоза человека – 2,1 %. Специалисты постоянно проводят исследования клещей из объектов окружающей среды на зараженность вирусом клещевого энцефалита. Согласно последним данным, зараженность составила – 0,7 %, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.

В ведомстве отметили, что в Омской области были зарегистрированы четыре случая заражения человека заболеваниями, носителями которого являются клещи: один случай заражения клещевым вирусным энцефалитом и три случая заражения боррелиозом.

Жителей Омской области просят соблюдать меры противоклещевой профилактики, в частности, использовать акарицидные препараты (репеленты), убивающие клещей. Ими следует обрабатывать только одежду (брюки — в области голеней, куртку или рубашку — нижнюю часть, область ворота, а также манжеты рукавов). При обнаружении на теле присосавшегося клеща, следует как можно быстрее обратиться в медучреждение для его удаления.

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