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НовостиПроисшествия18 июля 2023 6:02

38-летний мужчина утонул в Иртыше на окраине Омска

Количество несчастных случаев на воде уже «перевалило» за 20
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: СУ СКР по Омской области

Фото: СУ СКР по Омской области

На окраине Омска в Иртыше утонул 38-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Трагедия произошла 17 июля в Советском округе. Сейчас полиция проводит проверку. Тело погибшего уже извлечено из воды.

Отметим, что с начала года в Омской области утонули уже больше 20 человек.

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