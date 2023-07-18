38-летний мужчина утонул в Иртыше на окраине Омска

Фото: СУ СКР по Омской области
На окраине Омска в Иртыше утонул 38-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Трагедия произошла 17 июля в Советском округе. Сейчас полиция проводит проверку. Тело погибшего уже извлечено из воды.
Отметим, что с начала года в Омской области утонули уже больше 20 человек.
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