Маршрутки № 212, 51 и 346 могут вернуться на улицу Гагарина в Омске

Фото: дептранс Омска

На улицу Гагарина в Омске могут вернуться маршрутки № 212, 51 и 346. Об этом ГТРК «Иртыш» заявил глава дептранса Вадим Кормилец.

Обязательным условием возвращения в центр города является переход на более вместительные автобусы.

– Перевозчик по 212-му маршруту готов завести автобусы Sitymax вместимостью 77 человек. В течение недели после осмотра подвижного состава он вернется на улицу Гагарина. Знаю, что автобусы уже закуплены. Такая же работа проводится перевозчиками по 346-му маршруту. 51-й маршрут со следующего года вернется на улицу Гагарина, когда будет проведен отбор перевозчика, – сообщил Кормилец.

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