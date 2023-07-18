Омские ученики пойдут в новую школу в Исилькуле уже в декабре

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Уже в декабре в новую школу в Исилькуле пойдут омские ученики. Об этом сообщил министр образования Омской области Иван Кротт.

- На площадке заливают бетонные конструкции, решаются проблемы с поставкой облицовочного кирпича, монтируются колонны для двух спортивных залов. Виталий Хоценко обсудил все рабочие вопросы с подрядчиком. Определили срок сдачи школы — 20 декабря 2023 года, - отметил руководитель ведомства.

Напомним, что здание новой школы на 550 мест возводится с 2020 года. Сейчас исполнением госконтракта занимается ООО ИТЦ «АСУкомплектсервис». Строительная готовность объекта составляет 24,5%

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