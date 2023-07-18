Саранча из Казахстана может дойти до полей Омской области

Фото: Наталья НЕШУМОВА

До полей Омской области может дойти саранча из Казахстана. Об этом пишет РИА «СуперОмск».

Сейчас на полях в Костанайской области орудует полевой вредитель. Уже добрался до Актюбинской области. Есть риск, что приграничная Омская область может попасть в лапы насекомого.

Правда местные аграрии знают как с ним бороться, поэтому готовы к любым наступлениям врага.

- Если саранча придет, то меня же спрашивать не будет, будет косить, как зайцы траву. Мы уже знаем, что такое саранча. Если это наступит – опять все опрыскиватели в поле и травить ее. Придется с ней бороться, потому что уничтожает урожай, - пояснил председатель Союза КФХ Омской области Иван Бригерт.

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