Саранча из Казахстана может дойти до полей Омской области

Фото: Наталья НЕШУМОВА
До полей Омской области может дойти саранча из Казахстана. Об этом пишет РИА «СуперОмск».
Сейчас на полях в Костанайской области орудует полевой вредитель. Уже добрался до Актюбинской области. Есть риск, что приграничная Омская область может попасть в лапы насекомого.
Правда местные аграрии знают как с ним бороться, поэтому готовы к любым наступлениям врага.
- Если саранча придет, то меня же спрашивать не будет, будет косить, как зайцы траву. Мы уже знаем, что такое саранча. Если это наступит – опять все опрыскиватели в поле и травить ее. Придется с ней бороться, потому что уничтожает урожай, - пояснил председатель Союза КФХ Омской области Иван Бригерт.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru