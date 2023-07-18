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НовостиОбщество18 июля 2023 4:36

Пробки возле мэрии Омска по утрам снизились на 45%

В этом заслуга маршруток, которые ликвидировали на второстепенные улицы
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: дептранс Омска

Фото: дептранс Омска

На 45% снизились по турам пробки возле мэрии Омска. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» заявил глава департамента транспорта Вадим Кормилец.

- В утреннее время идут подсчёты интенсивности движения по Гагарина, в том числе. Можно говорить о том, что по состоянию на вчерашнее утро по сравнению с 26 июня по улице Гагарина в утренний час и при движении от Интернациональной в направлении улицы Думская в сторону Комсомольского моста снизилась на 45%. А в целом интенсивность движения в центре сократилась на треть, - пояснил руководитель.

По его мнению, в этом заслуга новой транспортной реформы, которая вытеснила маршрутки на второстепенные улицы города.

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