Омск РТС информирует об отключении ГВС

C 00:00 2 августа до 24:00 15 августа согласно утверждённого Графика остановок и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей АО «Омск РТС» в летний период 2023, будет произведено отключение горячего водоснабжения потребителей Южного, Октябрьского лучей от ТЭЦ-5, Северо-Восточного, ТПК и посёлка Привокзальный лучей от ТЭЦ-2.

Прекращается ГВС потребителей: Романенко, Ермолаева, 50 лет ВЛКСМ, Юбилейная, Товстухо, 75-й Гвардейской Бригады, П. Осминина, пр. Космический, Пархоменко, Олимпийская, Окружная дорога, 3-я Молодёжная, пер. Камерный, 20 лет РККА, 3-й Разъезд, Бердникова, Промышленная, 1-я Индустриальная, Индустриальная, 1-я Шинная, 3,4,5-я Кордные, 20 лет РККА, Худенко, Кузнецова, Дементьева, Бердникова, 3-й Разъезд, 3-я, 4-я Транспортные, Куйбышева, Привокзальный посёлок, пос. им. Свердлова, пос. Восточный, пос. Комсомольский, Кирова, Хабаровская.

Полный адресный перечень отключения горячего водоснабжения представлен на официальном сайте АО «Омск РТС» https://www.omskrts.ru/users/people/timetable/