Омск РТС проводит гидравлические испытания

С 10.00 20 июля до 20.00 24 июля 2023 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Северо-Западного луча ТЭЦ-2, без сетей АО «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: бульвар Победы, Карла Маркса, Фёдора Крылова, Петра Ильичёва.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.