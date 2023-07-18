Школы Омска ищут 859 учителей

Фото: Мария ЛЕНЦ

859 учителей ищут школы Омска. Об этом сообщает «Город55» со ссылкой на городской департамент образования.

Сейчас открыто 102 вакансии для учителей начальных классов, 80 предложений есть для преподавателей математики, 68 - для русского и литературы, 66 - английского языка и других «предметников».

К слову, детским садам также необходимы сотрудники. Так, городские дошкольные учреждения ищут 166 воспитателей и 110 помощников воспитателей.

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