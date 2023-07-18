Дептранс Омска планирует поставить большие автобусы на маршрут №78, который идет через узкую «кишку»

Фото: дептранс Омска
На маршрут №78, который идет через узкую «кишку», большие автобусы планирует поставить дептранс Омска. Об этом ГРК «Иртыш» заявил глава ведомства Вадим Кормилец.
- Недавно с этой целью сделали тестовый прогон автобуса большого класса. У нас были два, скажем так, тонких места: это перекрёстки, на которых радиус поворота прям на грани. Но в целом всё укладывается. Необходимы компенсационные мероприятия по отдалению стоп-линии перекрёстка для того, чтобы автобус выезжал на прямой участок после завершения поворота без выезда на встречную полосу. Это вопросы безопасности дорожного движения. Над этим сейчас работаем, - пояснил Кормилец.
Транспорт большей вместимости необходим для жителей густонаселенного микрорайона Кузьминки.
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