Дептранс Омска планирует поставить большие автобусы на маршрут №78, который идет через узкую «кишку»

Фото: дептранс Омска

На маршрут №78, который идет через узкую «кишку», большие автобусы планирует поставить дептранс Омска. Об этом ГРК «Иртыш» заявил глава ведомства Вадим Кормилец.

- Недавно с этой целью сделали тестовый прогон автобуса большого класса. У нас были два, скажем так, тонких места: это перекрёстки, на которых радиус поворота прям на грани. Но в целом всё укладывается. Необходимы компенсационные мероприятия по отдалению стоп-линии перекрёстка для того, чтобы автобус выезжал на прямой участок после завершения поворота без выезда на встречную полосу. Это вопросы безопасности дорожного движения. Над этим сейчас работаем, - пояснил Кормилец.

Транспорт большей вместимости необходим для жителей густонаселенного микрорайона Кузьминки.

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