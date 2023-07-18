Фирма Галины Кипервар построит в Таре трехэтажные дома для омских детей-сирот

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для омских детей-сирот трехэтажные дома в Таре построит фирма Галины Кипервар. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Положительное заключение на одно из зданий выдало ООО «Архстройэксперт». Объект расположен по улице Немчиновской в городе Таре.

Отмечается, что в 2021 году застройщик взяла пять контрактов от КУ «Центр учета и содержания собственности Омской области» на приобретение жилья для детей-сирот за 12,2 млн рублей.

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