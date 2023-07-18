Бензин подорожал в Омской области на 5 рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 5 рублей выросла цена на бензин в Омской области. Такую аналитику приводит РИА «СуперОмск».

Так, марка АИ-98 за год подорожала на 5 рублей. В начале 2023 цена за литр была на уровне 57 рублей. Потом за два месяца увеличилась до 60 рублей.

Что касается бензина АИ-92, он стоит в среднем 45,35 рубля, АИ-95 – 49 рублей, газ – 19,95 рубля, дизельное топливо – 58,05 рубля.

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