Директор омского «Горпроекта» Андрей Бобровников прошел в полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли»

Омский топ-менеджер строительной отрасли прошел в полуфинал престижного отраслевого конкурса. Речь идет о Всероссийском конкурсе «Лидеры строительной отрасли», который проводится Всероссийским центром национальной строительной политики, при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов.

Омичу пришлось выдержать серьезную конкуренцию, ведь в этом году в конкурсе приняло участие 12027 человек из 70 регионов России, среди которых 15 республик, 4 автономных округа, 8 краев, 41 область и 2 города - самостоятельных субъектов РФ. Самое большое количество участников было из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, ЯНАО, КНР, ДНР, Краснодарского края и Республики Татарстан. В этом году конкурс вышел на международный уровень. В нем впервые приняли участие представители Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Республики Казахстан. В полуфинал прошли только 300 человек и среди них наш земляк - директор ООО «ПИ «Горпроект» Андрей Бобровников.

Решение принять участие в профессиональном соревновании у Андрея Бобровникова возникло не случайно. Дело в том, что в прошлом году он решил получить дополнительное образование в ОмГУ – поступил на Президентскую программу подготовки управленческих кадров. А буквально несколько дней назад успешно защитил диплом. Во время обучения он осознал, что надо обучать и коллектив, повышать компетенции сотрудников. На сегодняшний день полный цикл обучения по теме «Управленческий цикл» прошли 25 сотрудников «ПИ «Горпроекта», а в целом у коллектива - тренинги, касающиеся клиентоориентированности.

Такое расширение профессионального кругозора сподвигло директора ООО «ПИ «Горпроект» попробовать свои силы к участию в открытом конкурсе управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня. Он подал заявку на Всероссийский конкурс «Лидеры строительной отрасли», который проводится в нашей стране в третий раз. Его целью является выявление и поддержка лидеров организаций и предприятия отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, повышение престижа данных отраслей в российском обществе, посредством публичной демонстрации профессиональных достижений и лидерских качеств управленцев – участников конкурса. По его результатам будет сформирован кадровый резерв управленческих кадров отрасли, созданы экспертные рабочие группы устойчивого развития отрасли. Победители конкурса образуют профессиональное сообщество талантливых перспективных управленцев.

Очный финал, в котором пройдут групповые и индивидуальные оценочные мероприятия, форсайт-сессии с участием ключевых лиц стройотрасли РФ, а также торжественное награждение победителей III Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» в этом году традиционно пройдет в преддверии Дня Строителя, с 10 по 13 августа в г. Новосибирске в Государственном концертном зале имени А.М. Каца.