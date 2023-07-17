В Центральном округе Омска «выросла» новая 11-этажка

Фото: 2ГИС
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новой многоэтажки. Жилой дом находится по адресу: проезд 6-й Амурский, дом 6.
Застройщиком объекта является ООО «Строительно-монтажное управление-5 Стройбетон «Восточное». Общая площадь жилых помещений насчитывает 10288,6 кв. м.
– В доме 11 этажей, один из которых подземный, а также 185 квартир: 85 — однокомнатные, 48 — двухкомнатные, 52 — трёхкомнатные, – уточними в департаменте архитектуры.
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