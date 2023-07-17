В Тарском районе Омской области через реку Ошу построят мост за 90 млн рублей

Фото: Андрей АБРАМОВ

В селе Орлово Тарского Района построят железобетонный мост через реку Ошу. Подрядчик еще не определен. Главное управление контрактной системы Омской области объявило торги. Заявку на участие можно подать до 31 июля.

Начальная цена контракта составляет 90,2 миллиона рублей. Подрядчик должен будет выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с проектной документацией, в установленные сроки.

Причиной замены старого деревянного моста послужило его аварийное состояние. По плану, новый мост должен быть построен до 25 августа 2024 года.

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