Сенатор от Омской области Елена Мизулина уйдет из Совета Федерации

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 17 июля, глава региона Виталий Хоценко подал в областную избирательную комиссию список кандидатов в сенаторы. Однако Елены Мизулиной на этот раз в списке не оказалось. Последние 8 лет Мизулина занимала должность сенатора от Омской области, представляя регион в верхней палате парламента.

– При подаче документов в избирательную комиссию Омской области на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Виталий Хоценко представил в том числе и список сенаторов. Елены Мизулиной в этом списке нет. Сейчас все документы находятся на проверке, — сообщила ТАСС пресс-секретарь Виталия Хоценко Мина Ахвердиева.

Кто займет место Мизулиной, пока неизвестно. Она занимала этот пост с 2015 года.

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