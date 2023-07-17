Пять кандидатов зарегистрировались на довыборы в Заксобрание Омской области

Фото: Александр КОЦ
На довыборы в Заксобрание Омской области зарегистрировались пять кандидатов. Об этом сообщает облизбирком.
Напомним, что 10 сентября пройдет голосование за кандидата в депутаты по одномандатному округу № 16. Мандат освободился после смерти спикера Владимира Варнавского.
Так, сегодня в числе зарегистрированных кандидатов пять представителей партий: первый зампред облправительства Валерий Бойко — от «Единой России», Кирилл Курятников — от КПРФ, Игорь Шереметьев — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Александр Сныткин — от ЛДПР и Алексей Змага — от «Коммунистов России».
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