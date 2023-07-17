Ассистентом генменджера «Авангард» стал экс-защитник клуба Кирилл Лямин

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».
Ассистентом генерального менеджера омского ХК «Авангард» был назначен Кирилл Лямин. Он будет курировать направление МХЛ и ВХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
С 2011 года по 2015 год Лямин играл в составе «Авангарда» в качестве защитника.
Напомним, в начале июля в связи с истечением контракта клуб покинул ассистент генерального менеджера Юрий Кузьменков.
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