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НовостиСпорт17 июля 2023 10:51

Ассистентом генменджера «Авангард» стал экс-защитник клуба Кирилл Лямин

Он займется курированием направления МХЛ и ВХЛ
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Ассистентом генерального менеджера омского ХК «Авангард» был назначен Кирилл Лямин. Он будет курировать направление МХЛ и ВХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

С 2011 года по 2015 год Лямин играл в составе «Авангарда» в качестве защитника.

Напомним, в начале июля в связи с истечением контракта клуб покинул ассистент генерального менеджера Юрий Кузьменков.

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