«Тепловая компания» закупила технику для оперативного устранения аварий на сетях

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Для нужд омских теплосетей новую технику закупила «Тепловая компания». Об этом сообщает горадминистрация.

Автопарк предназначен для более оперативного устранения повреждений на теплосетях. В текущем году на обновление муниципальная организация потратит 40 млн рублей. Сейчас заказчику уже доставлены мобильная опрессовочная станция и автоцистерна с насосной техникой.

- Ранее «Тепловая компания» приобрела мобильную опрессовочную станцию, которая позволит ремонтным бригадам проводить гидравлические испытания тепловых сетей более технологичными, оперативными и безопасными способами. Предприятие планирует и дальше обновлять свою материально-техническую базу. В ближайшее время в арсенале специалистов появятся новый автокран, два экскаватора, трактор и грузопассажирская «ГАЗель, – уточнили в мэрии.

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