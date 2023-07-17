В Омской области из магазинов изъято 9 партий недоброкачественной молочной продукции

Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 партий недоброкачественной молочной продукции изъято из магазинов Омской области. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что за текущие полгода в регионе было отобрано и исследовано 1606 проб молочных продуктов, из них 73 пробы не соответствуют обязательным требованиям. Также выявлено 13 проб фальсифицированной молочной продукции.

– Удельный вес нестандартных проб по микробиологическим показателям составил 4,9 % против 2,6 % за аналогичный период 2022 года. Доля проб молока и молочных продуктов, не отвечающих требованиям по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции, составила 1,7 %, – уточнили в надзорном органе.

К слову, всего проверили 525 предприятий, на 7 из которых составлены протоколы на общую сумму 85 тысяч рублей. Также вынесено одно предупреждение.

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