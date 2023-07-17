Форум «РИТМ» стартовал в Омской области 17 июля

Фото: Минспорта Омской области
17 июля в Омской области стартовал молодежный форум «РИТМ». Продлится open-air до 22 июля.
В этом году в мероприятии примут участие 350 человек. Они начнут «Создавать», «Проектировать», «Продвигать», «Преображать» и «Предпринимать». Именно так называются те 5 направлений, по которым на РИТМе будут выстроены образовательные программы.
Также в рамках форума состоится грантовый конкурс, на котором у молодых людей будет возможность получить финансирование на реализацию своего проекта на территории Омской области.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru