Офисы «Росводоканал Омск» принимают клиентов по предварительной записи

Клиенты предприятия могут записаться на прием самостоятельно через сайт, где в разделе «Предварительная запись» еженедельно по пятницам размещаются талоны на предстоящую неделю. Также можно оформить визит, позвонив по телефонам контакт-центра 53-00-11, 8-800-381-77-77, или, отсканировав QR-код на квитанции.

«Для удобства абонентов мы разработали и внедрили дистанционные способы взаимодействия потребителей с сотрудниками предприятия. Однако, не у всех горожан есть возможность выхода в Интернет, и они посещают офисы лично. Чтобы потребители не тратили время в ожидании приема, а мы могли качественно ответить на вопросы горожан, мы просим их заранее планировать свой визит и брать талоны предварительной записи», - рассказывает Ольга Смиковская, коммерческий директор «Росводоканал Омск».

Частные лица могут взять талоны для ввода в эксплуатацию приборов учета, регистрации летнего или зимнего водопровода, или для решения других вопросов. Исключение сделано только для тех, кому требуется справка об отсутствии задолженности для сделки купли-продажи. Ее выдадут частным лицам или риелторам по «живой очереди».

Юридические лица могут спланировать визит, если необходимо заключение договора водоснабжения или водоотведения, опломбировка приборов учета или выход контролера, если требуются акты сверки или есть вопросы по расчетам. И физические, и юридические лица также могут оформить запись на консультации или получение документов по вопросам подключения к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения.

Также сообщаем, что с 1 по 7 число каждого месяца количество обращений в офисы меньше. Востребованность талонов увеличивается после доставки квитанции потребителям. Но, при наличии интернета большинство вопросов можно решить дистанционно. Направить документы, запросить необходимые справки можно заполнив форму «Задать вопрос» на сайте предприятия или в личном кабинете.