Врио губернатора Омской области подал документы на участие в выборах главы региона

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

На участие в выборах главы региона подал документы врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Сегодня представлены в Избиательную комиссию Омской области документы на регистрацию в качестве кандидата на должность губернатора Омской области, - подкрепил Хоценко такой записью фотографию из избиркома.

Между тем, стало известно, что действующий глава региона подал список сенаторов от Омской области. В него не попала Елена Мизулина, которая представляла регион в Совфеде с 2015 года.

К слову, выборы губернатора Омской области пройдут 9 и 10 сентября 2023 года.

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