Врио губернатора Омской области подал документы на участие в выборах главы региона

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко
На участие в выборах главы региона подал документы врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
- Сегодня представлены в Избиательную комиссию Омской области документы на регистрацию в качестве кандидата на должность губернатора Омской области, - подкрепил Хоценко такой записью фотографию из избиркома.
Между тем, стало известно, что действующий глава региона подал список сенаторов от Омской области. В него не попала Елена Мизулина, которая представляла регион в Совфеде с 2015 года.
К слову, выборы губернатора Омской области пройдут 9 и 10 сентября 2023 года.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru