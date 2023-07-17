Виталий Хоценко не включил Елену Мизулину в список кандидатов от Омской области в Совфед

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В список кандидатов от Омской области в Совет федерации не включил Елену Мизулину врио губернатора региона Виталий Хоценко. Об этом сообщает ТАСС.

- При подаче документов в избирательную комиссию Омской области на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Виталий Хоценко представил в том числе и список сенаторов. Елены Мизулиной в этом списке нет. Сейчас все документы находятся на проверке, - сообщила изданию пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Напомним, Елена Мизулина представляла в Совфеде Омскую область с 2015 года. Она является членом комитета верхней палаты по конституционному законодательству и государственному строительству.

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