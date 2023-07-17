В Омске оборудуют 28 остановок для инвалидов

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Для инвалидов оборудуют 28 остановок в областном центре. Об этом сообщила мэрия Омска.

Комплексы появятся на 19-и улицах города. Сейчас подрядчик выполняет контракт на 15 объектах: 70 лет Октября, Ватутина, Лукашевича, Перелета, Богдана Хмельницкого, 3-я Транспортная, по проспекту Мира, улицам 22 Апреля и Заозерная.

Работы ведет ООО «СК Курс», который должен завершить монтаж до середины сентября.

Как отметили в мэрии, перечни подобных остановочных комплексов формируются на основе предложений граждан, общественных организаций и в первую очередь - омичей с ограниченными возможностями здоровья.

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