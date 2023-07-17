Виталий Хоценко распорядился подготовить по 10 проектов благоустройства от каждого района Омской области

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

От каждого района Омской области по 10 проектов благоустройства распорядился подготовить врио губернатора Виталий Хоценко. Об этом шла речь на аппаратном совещании 17 июля.

Руководитель акцентировал внимание на реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- В первую очередь нужно готовить к реализации проекты благоустройства территорий возле памятников, мемориалов, посвященных выдающимся людям и памятным событиям. При этом должен соблюдаться единый стандарт благоустройства в части применения строительных материалов, тротуарной плитки, бордюров, устройства наружного освещения, устройства газонов и зеленых насаждений, устройства систем полива газонов, — подчеркнул глава региона.

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