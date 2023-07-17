Сергей Метелев вернулся на пост директора омского лагеря «Дружные ребята»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На пост директора омского детского лагеря «Дружные ребята» вернулся Сергей Метелев. Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 13 июля.
БУ «Детский оздоровительный лагерь «Дружные ребята» Метелев возглавил во второй раз. Ранее он руководил этим учреждением с 2011 по 2021 год.
Отметим, что два года кресло директора занимал Евгений Домбровский.
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