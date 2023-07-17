В Омске с 17 до 23 июля ожидаются перебои в вещании телеканалов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске с 17 по 23 июля ожидаются кратковременные отключения трансляции цифровых телеканалов. Об этом сообщили в пресс-службе РТРС.

Сегодня, 17 июля, в Омске с 05 до 16 часов возможны перерывы в вещании телевизионных каналов.

Перебои в телевещании связаны с проведением профилактических или других плановых работы, требующих отключения передающего оборудования. Омичей предупреждают, что время работ может изменено из-за погодных условий.

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