В Омске в 2024 году может пройти Чемпионат России по фигурному катанию

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омске в 2024 году может пройти Чемпионат России по фигурном катанию. Об этом своем-телеграме канале сегодня сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.

Глава региона поручил зампреду регионального правительства Олегу Зарембе и министру спорта Омской области Дмитрию Крикорьянцу до октября этого года решить все организационные вопросы, чтобы в 2024 году Омск стал площадкой для проведения Чемпионата России по фигурному катанию.

— Мы должны сделать опорными для региона три зимних вида спорта: хоккей, шорт-трек и фигурное катание. И все предпосылки к этому имеются: инфраструктура позволяет, идет подготовка тренерского состава. Сейчас активно развиваем программу по строительству крытых катков, — отметил Хоценко.

Добавим, в этом году в Омске пройдут всероссийские соревнования «Сердце Сибири» среди юниоров по фигурному катанию. Подготовка к этому масштабному спортивному мероприятию уже началась.

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