Надежный заслон

Факт нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию страны был обнаружен на ФКП «Исилькульский» (вблизи МАПП «Исилькуль»). В фитосанитарном сертификате не соответствовала информация об отправителе и получателе продукции. Поэтому перевозчике привлекли к административной ответственности в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ, а легковой автомобиль, на котором везли этот груз вернули в Казахстан под контролем должностного лица Управления.

Всего с начала 2023 года должностными лицами Управления по причине выявленных нарушений порядка ввоза в Республику Казахстан возвращено 28 транспортных средств с подкарантинной продукцией общим весом 409,69 тонн, 50 штук.