Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 5:40

Надежный заслон

Попытку ввезти партию свежих дынь общим весом 20 тонн с недействительным фитосанитарным сертификатом из Казахстана пресекли сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области.
Источник:kp.ru

Факт нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию страны был обнаружен на ФКП «Исилькульский» (вблизи МАПП «Исилькуль»). В фитосанитарном сертификате не соответствовала информация об отправителе и получателе продукции. Поэтому перевозчике привлекли к административной ответственности в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ, а легковой автомобиль, на котором везли этот груз вернули в Казахстан под контролем должностного лица Управления.

Всего с начала 2023 года должностными лицами Управления по причине выявленных нарушений порядка ввоза в Республику Казахстан возвращено 28 транспортных средств с подкарантинной продукцией общим весом 409,69 тонн, 50 штук.