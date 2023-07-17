В Омской области редицивист обокрал инвалида второй группы

Фото: Даниил ОПАРИН

В Большереченском районе полицейские задержали местного жителя, обокравшего инвалида второй группы.

Как рассказали в полиции, 29-летний ранее неоднократный судимый похитил 5 тысяч рублей из дома 52-летнего односельчанина с инвалидностью.

Большую часть похищенного – 4 тысячи рублей – изъяли у подозреваемого и вернули потерпевшему.

Правоохранители устанавливают обстоятельства кражи. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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