Омск поборется за звание молодежной столицы России в 2024 году

Фото: omskportal.ru

Омск примет участие в борьбе за звание молодежной столицы России в 2024 году. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

По словам главы региона, на федеральном уровне заметили, как масштабно отметили День молодежи в Омске. По этой причине руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева предложила нашему городу побороться за звание молодежной столицы России.

— Прошу мэра Омска Сергея Николаевича Шелеста подать заявку на участие в конкурсе, а Олега Игоревича Зарембу и Ивана Андреевича Колесника оказать необходимую помощь в дальнейшей реализации проекта, — написал Хоценко.

Напомним, Омская область в этом году примет участие в масштабной международной выставке-форуме «Россия», которую откроют в День народного единства, 4 ноября, на территории ВДНХ в Москве. Наш региона представит там свои лучшие достижения в промышленности, агропромышленном комплексе, науке, образовании и культуре.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru