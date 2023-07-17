В Омской области на 30% взлетели цены на морковь, свежие огурцы и лимоны

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске в июне 2023 года цены в среднем выросли на 0,1% по сравнению с маем. Такие данные приводит Омскстат.

Так, цены на продовольственные товары в среднем повысились на 0,3%. Заметнее всего подорожали: морковь (на 32,0%), свежие огурцы (на 26,5%), лимоны (на 23,0%), свекла (на 15,0%), яблоки (на 13,6%), картофель (на 8,1%). Несущественно дороже (на 3,3-5,44%) стали куры, мясные консервы для детского питания, стерилизованное молоко, апельсины, полукопченую колбасу, творог, свежие грибы, а также сахар. При этом цены снизились на репчатый лук (на 14,0%), бананы (на 12,9%), черный чай (на 8,3%), свежие помидоры (на 8,1%), груши (на 6,5%), гречневую крупу (на 6,0%).

Ситуация с непродовольственным товарами схожая: они подорожали в среднем на 0,1%. В очередной раз выросли цены на газовое моторное топливо (на 9,5%), легковые автомобили отечественные новые (на 1,6%) и импортные подержанные (на 1,2%), автомобильный бензин (на 0,4%). По-прежнему продолжают дорожать и товары первой необходимости: шампуни (на 3,8%), влажные салфетки (на 2,7%), санитарно-гигиенические маски (на 2,1%), бутылочки для кормления (на 1,5%), антисептики для рук (на 1,2%), дезинфицирующие средства для поверхностей (на 1,1%). При этом статистики отмечают снижение цен (на 1,1-3,4%) на бумажные детские подгузники, зубные пасты и щетки, стиральные порошки, сухие корма для животных.

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