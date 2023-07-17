В Омске за 15 млн руб. продают коттедж на крыше многоэтажки с панорамным видом на город

Фото: avito.ru

В Омске выставили на продажу за 15 миллионов рублей квартира-коттедж, расположенная на крыше многоквартирного дома по улице 10 лет Октября. Объявление о продаже необычного объекта недвижимости появилось на одной известной интернет-площадке.

Как сказано в объявлении, квартира-коттедж площадью 75,2 кв. м. с панорамным остеклением находится на высоте 27 метров. Внутри есть зал с камином, кухня, большой санузел, теплый пол. Среди преимуществ — два выхода (на крышу и в подъезд). Правда, придется вложиться в ремонт — внутри черновая отделка.

Фото: avito.ru

— Нет соседей за стенкой. Вы одни на площади 500 кв. м. Здесь можно насладиться приватностью и роскошным видом на город! — отмечает автор объявления.

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