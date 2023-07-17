В гимназии № 115, где разметили жильцов горевшей омской пятиэтажки, сменился директор

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В гимназии № 115, где разметили жильцов горевшей омской пятиэтажки, вновь сменилось руководство. Примечательно, что кадровые изменения произошли буквально за два дня до инцидента.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, с 13 июля и. о. директора была назначена Елена Галак, ранее занимавшая должность замдиректора по научно-методической работе. До нее образовательным учреждением в статусе исполняющей обязанности Анна Бухтиярова.

Напомним, в гимназии № 115 для жильцов дома № 3 по бульвару Победу, где в ночь с 15 на 16 июля, произошел крупный пожар, был развернут пункт временного размещения. В нем остановились только 7 омичей, проживающих в горевшей пятиэтажке. Остальные предпочли переночевать у родственников. Сейчас специалисты ведут подготовку к работам по восстановлению поврежденной крышы дома. Ущерб, причиненный огнем, еще предстоит установить.

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