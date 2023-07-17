4 % жителей Омска признались, что забывали взять собой в отпуск паспорт

Фото: Даниил ОПАРИН

Портал поиска вакансий SuperJob провел опрос и выяснил, что чаще всего забывали взять с собой в отпуск омичи.

Как выяснилось, 71% опрошенных никогда ничего забывали. Еще 6% заявили, что иногда забывают одежду, обувь и средства личной гигиены.

Примечательно, что 4% омичей признались, что забывали взять с собой самое важное — паспорт. О деньгах, зарядных устройства и лекарства забывал 1% опрошенных.

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