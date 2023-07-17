Омский ФК «Иртыш» одержал победу в первом матче нового сезона

Фото: ФК «Иртыш».

В воскресенье, 16 июля, в Костроме омский ФК «Иртыш» встретился с местным «Спартаком». Омичи одержали победу в первом матче в сезоне. Счет 2:1. Победу команде принес гол Павла Кудряшова на последних минутах игры.

Напомним, ранее стало известно, что пост президент ФК «Иртыш» занял Валерий Петраков. До него эту должность с 2008 года занимал Сергей Новиков.

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