Омский ФК «Иртыш» одержал победу в первом матче нового сезона

Фото: ФК «Иртыш».
В воскресенье, 16 июля, в Костроме омский ФК «Иртыш» встретился с местным «Спартаком». Омичи одержали победу в первом матче в сезоне. Счет 2:1. Победу команде принес гол Павла Кудряшова на последних минутах игры.
Напомним, ранее стало известно, что пост президент ФК «Иртыш» занял Валерий Петраков. До него эту должность с 2008 года занимал Сергей Новиков.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru