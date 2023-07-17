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НовостиОбщество17 июля 2023 1:40

В Омске сегодня до 11 утра будет действовать режим НМУ первой степени опасности

Неблагоприятные метеоусловия буду способствовать рассеивания вредных примесей в воздухе
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске до 11 утра сегодня, 17 июля, объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности.

По информации синоптиков, на территории Омска и области сегодня до 11:00 будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия, способствующие рассеиванию вредных примесей.

Напомним, в последний раз режим НМУ на территории Омска объявляли ночью 9 июля. Тогда он также действовал до 11:00.

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