В Омске сегодня до 11 утра будет действовать режим НМУ первой степени опасности

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
В Омске до 11 утра сегодня, 17 июля, объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности.
По информации синоптиков, на территории Омска и области сегодня до 11:00 будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия, способствующие рассеиванию вредных примесей.
Напомним, в последний раз режим НМУ на территории Омска объявляли ночью 9 июля. Тогда он также действовал до 11:00.
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