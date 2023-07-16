Прокуратура проконтролирует установление причин пожара в пятиэтажке в Омске

Фото: ГУ МЧС по Омской области.

Прокуратура проконтролирует вопросы, касающиеся установления причин пожара в пятиэтажном жилом доме на бульваре Победы. Накануне на месте происшествия побывал зампрокурора Центрального округа Дмитрий Ковальский.

— Вопросы установления причин и обстоятельств распространения пожара, соблюдения прав жильцов дома, их временного размещения, а также компенсации вреда, причиненного их имуществу, находится на контроле прокуратуры Омской области, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, пожар в многоквартирном доме № 3 по бульвару Победы произошел в ночь с 15 на 16 июля. По информации ГУ МЧС по Омской области, из горящей пятиэтажки были эвакуированы 60 человек, еще 3 были спасены пожарно-спасательными подразделениями. Для жителей дома был организован пункт временного размещения в гимназии № 115. В нем разместились 7 человек. Крышу дома власти пообещали восстановить в ближайшее время.

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