Омские бойцы, находящиеся в зоне СВО, поблагодарили Юлию Чичерину за поддержку

Фото: скриншот видео из телеграм-канала Юлии Чичериной.

Певица Юлия Чичерина в субботу, 15 июля, выступила в Омске на концерт, приуроченном к празднованию 100-летия Минспорта РФ и общества «Динамо». Мероприятие прошло под лозунгом «Время побеждать». Свое выступление Чичерина посвятила омичам, находящимся сейчас в зоне СВО.

Сегодня, 16 июля, Юлия Чичерина в своем телеграм-канале поблагодарила жителей Омска за теплый прием. Исполнительница отметила, что омичи встречают ее, как родную и на Донбассе и у себя дома.

— Омичи встречают, как родную и на Донбассе и у себя дома, спасибо Омск, — написала Чичерина.

В видео, прикрепленном к посту, омские военнослужащие, находящиеся сейчас на фронте, поблагодарили певицу за поддержку и заявили, что ждут ее в гости.