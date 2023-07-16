Глава Омской области Хоценко 3 часа общался с жителями Шербакульского района

Фото: omskportal.ru

Врио губернатора Виталий Хоценко во время рабочей поездки в Шербакульский район провел встречу с местным населением. Глава региона общался с жителями района три часа.

Среди вопросов, затронутых во время встречи, были ремонт дорог, рекультивация свалок, образование и работа фельдшерско-акушерских пунктов.

Хоценко рассказал местным жителям о том, что в регионе будет расширена практика инициативного бюджетирования. Этот механизм уже доказал свою эффективность. Напомним, ранее глава региона принял решение увеличить финансирование программы до 1 миллиарда рублей в год. Средства будут направлены на реализацию проектов, предложенных омичами.

Многие вопросы, заданные жителями, Виталий Хоценко поручил главе Шербакульского района Александру Молоканову взять на личный контроль. При этом руководитель региона отметил, что правительство Омской области в свою очередь

В свою очередь Правительство Омской области окажет муниципальной власти всю необходимую поддержку.

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