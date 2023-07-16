Омское УМВД ищет арендатора для столовой, обслуживающей сотрудников ведомства

Фото: ГИС «Торги».

УМВД России по Омской области объявило аукцион на право аренды столовой, обслуживающей сотрудников ведомства.

Согласно конкурсной документации, площадь помещения, расположенного на первом этаже здания по адресу улица Ленина, 2, составляет 321,1 кв. м. В нем есть все необходимое оборудование для организации общественного питания. Срок действия договоры аренды — 3 года. Начальная цена контракта — 1,76 миллиона рублей в год. Прием заявок на участие в аукционе открыт до 27 июля 2023 года.

В договоре отмечается, что арендатор не имеет права продавать в столовой алкоголь, пива и пивные напитки, сигареты и другие табачные изделия. В арендуемом помещении также запрещено вести деятельность политических партий, общественно-политических движений и любых религиозных организаций. Под запретом и размещение на фасаде или крыше здания рекламы и антенн.

— Использовать для приготовления пищи, закупаемые по договору у производителей (поставщиков) продукты питания, соответствующие требованиям действующих ГОСТ, ТУ, в ассортименте согласно указанных норм, — говорится в документации.

Отметим, ранее омская мэрия объявила аукцион на аренду земельного участка по улице Арктической для организации парковки.

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