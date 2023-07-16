Фото: Елена УРМАНОВА

В Омскую область в начале новой рабочей недели вернется жара до +32 и прекратятся дожди. Какой будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышского УГМС.

По информации синоптиков, в понедельник, 17 июля, ночью столбик термометра опустится до +8 градусов. Днем температура воздуха составит +23...+28 градусов. Осадков на территории региона не ожидается. Ветер северно-восточный, восточный со скорость от 3 до 10 м/с.

Во вторник, 18 июля, в Омскую область ненадолго вернется жаркая погода. Если ночью ожидается +11...+16 градусов, то днем воздух прогреется до +32 градусов. В течение суток без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный с скоростью 5-13 м/с. В отдельных районах области возможны порывы ветра до 16 м/с.

В следующие дни температура воздуха в Омской области будет колебаться в районе от +22 до +30 градусов. В среду и четверг местами пройдет дождь.

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