Крышу пятиэтажки, горевшей в субботу на бульваре Победы, восстановят

Фото: ГУ МЧС России по Омской области.

В Омске специалисты начали работу по подготовке сметы на восстановление кровли пятиэтажки на бульваре Победы, где накануне произошел пожар.

— Запланирован поквартирный обход для составления описи поврежденного имущества и для расчета предварительной суммы ущерба, нанесённого жилью. Электро- и газоснабжение в доме будет восстановлено после полной просушки сетей, — сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

Напомним, пожар в доме № 3 по бульвару Победы произошел в субботу вечером, 15 июля. По информации ГУ МЧС по Омской области, из пятиэтажки были эвакуированы 60 человек, еще 3 были спасены пожарно-спасательными подразделениями. Площадь возгорания составила 1125 кв. м. Для жителей дома был организован пункт временного размещения в гимназии № 115. Там были размещены 7 человек. Остальные жители переночевали у родственников.

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